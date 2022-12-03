شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز محمد الشامى لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى، بقيادة مجدى الباز، تدريبات علاجية لمحمد الشامى صانع ألعاب الدراويش للحفاظ على لياقته البدنية استعدادا لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد الشامي عن مباراة فريقه أمام سموحة ضمن منافسات الدوري العام والتى أقيمت عصر أمس الجمعة، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن نزلة برد حادة والتى أبعدته عن تدريبات الدراويش فى الفترة الأخيرة.

فى سياق آخر، انقطع التونسى نور الزمان الزموري، مدافع الإسماعيلى، عن تدريبات فريقه بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله التحدث مع مسئولى النادى بشأن فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، بعدما فشل مسئولو الدراويش فى توفير مستحقات اللاعب المادية والمقدرة بـ150 ألف دولار.

وتلقى الدراويش إخطاراً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة تسديد مستحقات المدافع التونسى خلال 10 أيام، بعدما تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى رسمية للفيفا فى هذا الشأن.

ولم يشارك نور الزمان الزمورى فى أى مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.