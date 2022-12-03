الامارات | «برينس إيجي» ينتزع بطولة «خور دبي» في أمسية «عيد الاتحاد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، سباق «عيد الاتحاد»، الذي جرى على مضمار ميدان العالمي بدبي، ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ51، ورعت أشواطه، القوات المسلحة والوحدات العسكرية، وحملت أسماء الإمارات السبع. وشهد الشوط الخامس والرئيس انتزاع الجواد «برينس إيجي» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبقيادة الفارس بات دوبس، وإشراف المدرب دوغ واطسون، لقب بطولة «خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر، بجائزة بلغت 132 ألفاً و500 درهم.

وضم برنامج الاحتفال، سبعة أشواط جرت على المسارات الرملية في ميدان، وشارك في مراسم تتويجها أبناء شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا الجوائز إلى الفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية، في لوحة وطنية عبرت عن مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع.

وفي باقي نتائج الأمسية، افتتح الجواد «كلر آب» لمالكه سعيد حشيش وإشراف المدرب دووغ واطسون أول الانتصارات، بالفوز بالشوط الأول (أبوظبي)، وبلغت جوائزه 82.5 ألف درهم، قبل أن ينتزع الجواد «هير وي آر» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير لقب الشوط الثاني (دبي)، بالجائزة ذاتها 82.5 ألف درهم.

وذهب ثالث أشواط الخيول المبتدئة، للجواد «مورنيغ» لمالكه ناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار بلقب الشوط الثالث (الشارقة) وبلغت جوائزه 82.5 ألف درهم، وفي الشوط الرابع (عجمان) بجوائز 95 ألف درهم، نجح «البارق» بشعار «بروسلي للسباقات» في اقتناص فوز صعب.

وعاد اسم المدرب بوبات سيمار للسطوع مجدداً، بعد أن نجح الجواد الذي يشرف على تدريبه، «بندوغ»، لمالكه محمد خليل في الفوز بلقب الشوط السادس (أم القيوين ورأس الخيمة) بجوائز بلغت 95 ألف درهم، وليسدل الستار عن الأمسية، بفوز «تريبل فينشر» لحمدان حرمش، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بلقب الشوط السابع (الفجيرة) بجوائز بلغت 82.5 ألف درهم.

العظب: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة تبرهن على مسيرة التنمية والنهضة

قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عيسى العظب، إن عيد الاتحاد الـ51، مناسبة عظيمة تبرهن على مسيرة التنمية والنهضة التي سطرتها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً في تصريحات صحافية: «الحدث جاء بمثابة عرس وطني رياضي يحتفي بالإنجازات التي تحققت على مدار 51 سنة. ونادي دبي لسباق الخيل حريص على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، خصوصاً هذه الأمسية الوطنية التي جمعت أهل الفروسية ومحبي سباقات الخيل».