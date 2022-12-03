بالمواعيد.. مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتمل رسميًا عقد المتأهلين إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتمكن منتخب سويسرا من تحقيق الفوز على صربيا 3-2 في آخر مباريات المجموعة السابعة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، لتتأهل الفائزة إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب السويسري المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع البرازيل متصدرة المجموعة، وذلك بعد خسارة السامبا امام الكاميرون بهدف نظيف.

وسيواجه منتخب سويسرا نظيره البرتغالي في دور الـ 16، فيما سيلتقي منتخب السامبا البرازيلي مع نظيره الكوري الجنوبي.

والخميس، تأهل كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.

كما صعدت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 ومواعيدها:

السبت 3 ديسمبر

هولندا × أمريكا – 5 مساء

الأرجنتين × أستراليا – 9 مساء

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا × بولندا – 5 مساء

إنجلترا × السنغال – 9 مساء

الاثنين 5 ديسمبر

اليابان × كرواتيا – 5 مساء

البرازيل × كوريا الجنوبية - 9 مساء

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب × إسبانيا – 5 مساء

البرتغال × سويسرا - 9 مساء