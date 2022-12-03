كأس العالم 2022.. سويسرا تحسم آخر مقاعد ثمن نهائي المونديال والكاميرون تفوز على البرازيل

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب سويسرا في تحقيق فوز مثير على صربيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في آخر مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، لتتأهل الفائزة إلى دور الـ 16 من المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

تقدم المنتخب السويسري عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 20، قبل أن تسجل صربيا هدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة.

وردت سويسرا بهدفين قبل وبعد الاستراحة بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.

وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب البرازيل متصدرة المجموعة.

ومن المقرر ان يواجه منتخب سويسرا نظيره البرتغال في دور الـ 16 من المونديال.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بنفس التوقيت، حقق المنتخب الكاميروني فوزاً تاريخياً على البرازيل بهدف نظيف، في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل.

أحرز منتخب الكاميرون هدف اللقاء الوحيد عن طريق فينسن أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرده لحصوله على الإنذار الثاني لخلعه القميص أثناء الاحتفال بالهدف.

وبهذا الفوز، احتلت الكاميرون المركز الثالث بأربع نقاط متأخرة بنقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني التي فازت على صربيا 3-2.

وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.