شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام غزل المحلة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، والتى أقيمت مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.