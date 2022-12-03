شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة الأهلى ويستعد لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الجمعة باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة الأهلى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً تحضيراً لمواجهة الزمالك بالجولة المقبلة للدوري.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الأحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين وأخيراً اختتم ودياته مساء الخميس بالتعادل السلبى مع الطيران.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.