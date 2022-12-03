منتخبا مصر للشباب والآنسات لكرة السلة يتوجان ببطولة أفريقيا ويتأهلان لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخبا مصر للشباب والآنسات تحت 17 عاما لكرة السلة 3*3 من التتويج ببطولتي أفريقيا التي أقيمت في القاهرة يومي الخميس والجمعة، ليتأهلا لبطولة كأس العالم 2023.

واستضاف الاتحاد المصري لكرة السلة بطولة أفريقيا 3*3 تحت 17 عاما للشباب والآنسات في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي يومي 1 و2 ديسمبر.

ونجح منتخب الشباب في تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ثم الفوز على الجزائر 19-10 في نصف النهائي والكونغو 20-17 في المباراة النهائية والتتويج باللقب.

بينما تصدر منتخب الآنسات المجموعة الأولى، وأقصى المغرب من نصف النهائي بنتيجة 18-11، ثم تغلب على الكونغو في النهائي بنتيجة 21-3 ليتوج باللقب بدوره.

ويقود منتخب الشباب المدير الفني ياسر أبو الفتوح، وتضم القائمة الرباعي "علي وسام، كريم حاتم، محمد خيري، بهاء رمضان"، بينما يقود منتخب الآنسات المدير الفني أحمد جمعة، وتضم القائمة الرباعي "سلمى خضر، مايا سيد، هنا عبد العال، فريدة طارق".