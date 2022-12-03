مونديال قطر 2022.. سويسرا تهزم صربيا وتتأهل لثمن النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - خطف المنتخب السويسري، بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن النهائي عن المجموعة السابعة، بفوزه على المنتخب الصربي 3-2 مساء الجمعة على ملعب "974"، بختام منافسات الدور الأول من كأس العالم (قطر 2022).

وسجل أهداف سويسرا كل من شيردان شاكيري (20) وبريل إيمبولو (44) وريمو فراولر (48)، فيما أحرز ألكسندر متروفيتش (26) ودوسان فلاهوفيتش (35) هدفي صربيا.

بهذه النتيجة، احتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، لتضرب موعدا مع البرتغال في ثمن النهائي، فيما جاء المنتخب الصربي في المركز الأخير بنقطة واحدة، بفارق 3 نقاط وراء الكاميرون، التي فجرت مفاجأة بتغلبها على البرازيل بهدف نظيف.

واعتمد مدرب سويسرا مراد ياكين، على طريقة 4-2-3-1، حيث لعب فابيان شار إلى جانب مانويل أكانجي في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ريكاردو رودريجيز وسيلفان ويدمر.

وتمركز ريمو فريلير مع جرانيت تشاكا في منتصف الملعب، وتحرك الثلاثي روبن فارجاس وجبريل سو وشيردان شاكيري، خلف المهاجم الصريح بريل إيمبولو.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب صربيا دراجان ستويكوفيتش، إلى طريقة 3-4-1-2، حيث تكون الخط الخلفي من ستراهينيا بافلوفيتش وميلوس فيليكوفيتش ونيكولا ميلينكوفيتش، وتواجد على طرفي الملعب كل من فيليب كوستيتش وأندريا زيفكوفيتش.

فيما تمركز الثنائي ساشا لوكيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في وسط الملعب، وتحرك دوسان تاديتش، خلف ثنائي الهجوم ألكسندر متروفيتش ودوسان فلاهوفيتش.

وكادت سويسرا تفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما تابع شاكيري كرة مرسلة من الجناح الأيمن، قبل أن يتألق الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في إبعاد متابعتي إيمبولو وتشاكا.

وردت صربيا في الدقيقة الخامسة، عندما تابع لاعب الوسط ميلينكوفيتش سافيتش برأسه، ركلة ركنية بجانب المرمى.

وأهدرت صربيا فرصة خطيرة في الدقيقة 11، عندما اخترق زيفكوفيتش من الجناح الأيسر، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة، ارتدت من القائم البعيد، دون أن يتمكن فلاهوفيتش من متابعة الكرة في الشباك.

وتمكنت سويسرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 20، عندما مرر سو الكرة إلى شاكيري الذي سدد في الشباك نحو القائم القريب.

والتقط الحارس ميلينكوفيتش سافيتش تسديدة سهلة من شاكيري في الدقيقة 22، قبل أن تتمكن صربيا من معادلة النتيجة في الدقيقة 26، عندما رفع تاديتش عرضية من اليسار، تابعها متروفيتش برأسية نحو القائم البعيد.

وسدد شاكيري ركلة حرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعيدا عن المرمى في الدقيقة 30، ثم تقدمت صربيا بالنتيجة في الدقيقة 35، عندما وصلت تمريرة تاديتيش داخل منطقة الجزاء إلى فلاهوفيتش الذي سددها زاحفة بعيدا عن متناول الحارس كوبيل.

لكن سويسرا أبت أن تخرج من الشوط الأول متخلفة بالنتيجة، فأحرزت التعادل في الدقيقة 44، حين وصلت عرضية ويدمر الزاحفة نحو إيمبولو الذي تابعها قوية في الشباك.

وبعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الثاني، استعادت سويسرا التقدم، عندما مرر فارجاس الكرة بكعب قدمه ناحية فريلير الذي سدد من منتصف منطقة الجزاء داخل المرمى.

وفي الدقيقة 60، ارتدت عرضية كوستيتش من الدفاع السويسري، لتصل الكرة إلى تاديتش الذي سدد فوق المرمى.

وطالب الصربيون بركلة جزاء في الدقيقة 65، بعد سقوط متروفيتش إثر لعبة مشتركة مع شار، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وحاول متروفيتش التسديد لكن الدفاع السويسري أغلق المساحة أمامه في الدقيقة 71.

وهدأ الإيقاع قليلا، قبل أن ينفذ أكانجي ركلة سويسرية حرة، هزت الشباك الجانبية من الخارج في الدقيقة 83، ثم مرت رأسية البديل الصربي يوفيتش فوق المرمى بالوقت بدل الضائع.

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