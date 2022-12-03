كأس العالم.. الكاميرون تودع المونديال بانتصار تاريخي على البرازيل

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق المنتخب الكاميروني فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي (1-0)، مساء اليوم الجمعة باستاد لوسيل، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأحرز فينسنت أبو بكر هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 90+3، لكنه لم يكن كافيا لتأهل فريقه لثمن النهائي.

وبخسارة البرازيل تجمد رصيدها عند 6 نقاط، لتتأهل لدور ال16 كمتصدرة للمجموعة السابعة، بالتساوي مع سويسرا التي خطفت بطاقة التأهل الثانية، بينما احتلت الكاميرون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيلت صربيا الترتيب بنقطة واحدة.

وظلت المباراة هادئة تماما على مستوى الفرص، حتى الدقيقة 14 التي كادت أن تشهد أول أهداف اللقاء، بعد كرة عرضية ممتازة من رودريجو لأقصى الناحية اليسرى بداخل المنطقة، ليقابلها مارتينيلي برأسية متقنة باتجاه الشباك، تألق الحارس إيباسي وأبعدها لركنية.

وتمكن إيدرسون، حارس البرازيل، من حرمان الكاميرون من فرصة لزيارة المرمى، بعدما أبعد كرة عرضية خطيرة من الناحية اليسرى من تولو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، كاد مارتينيلي أن يتقدم للسامبا، بعدما مر بمجهود فردي نحو دائرة منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية أبعدها إيباسي بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وتألق إيدرسون بدوره، ومنع هدفا محققا للكاميرون في الدقيقة 45+3، بعد عرضية ممتازة من الناحية اليسرى مرت أمام الجميع، لتصل لأقصى الناحية اليمنى وتجد مبيومو الذي قابلها برأسية، كانت في طريقها للشباك لولا براعة إيدرسون، الذي طار وأبعدها عن مرماه.

وكانت بداية الشوط الثاني نشيطة جدا من جانب الكاميرون، حيث كاد منتخب الأسود أن يحرز هدفا في الدقيقة 50، بعد كرة مررها مبيومو إلى المهاجم فينسنت أبو بكر، الذي أطلق تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لإيدرسون.

وفي الدقيقة 78، حاول البديل الكاميروني أوليفير نتشام التعبير عن نفسه، بإطلاق تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، لكنها وجدت الحارس البرازيلي في انتظارها.

وكاد جيماريش أن يفك شفرة اللقاء في الدقيقة 84، بعدما وصلت الكرة إلى رافينيا في الجناح الأيمن ليتوغل، ويرسل تمريرة أرضية قابلها برونو بتسديدة ارتطمت بمدافع الكاميرون، وتحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 90+3، تمكن أبو بكر من تسجيل هدف قاتل للكاميرون، بعد عرضية مميزة من الناحية اليمنى، حولها برأسية رائعة في الشباك بينما اكتفى إيدرسون بمتابعتها.

وحصل أبو بكر على البطاقة الصفراء الثانية والطرد، بعد خلعه لقميصه احتفالا بالهدف.

وأضاع جيماريش فرصة محققة للبرازيل، في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز تاريخي ومعنوي للكاميرون.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا في استاد لوسيل، بلغ 85.986 مشجعا.

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