الامارات | مدرب بلجيكا يرحل بعد الوداع المخيّب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس، أنه سيغادر منصبه مع «الشياطين الحمر»، وذلك عقب تعادلهم سلباً مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول لمونديال قطر 2022. وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيس الذي استلم تدريب «الشياطين الحمر» عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018، إن «هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى».

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