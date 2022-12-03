الامارات | «رالي دبي الصحراوي» يكشف اليوم هوية أبطال العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار في السابعة مساء اليوم على رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي»، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية، المقام بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ51، في منافسة مفتوحة بين صفوة السائقين على الساحة الدولية، يتحدد في ختامها هوية أبطال العالم لموسم 2022 في كل من فئات السيارات والدراجات النارية.

وانطلق الرالي أمس بالمرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 310 كيلومترات، منها 195 كيلومتراً من المراحل الخاصة التي جرت في صحراء القدرة، وأسفرت في فئة السيارات عن صدارة البرازيلي لوكاس مورايس على متن سيارته «تويوتا هايلوكس»، بقطعه المراحل بزمن بلغ ثلاث ساعات و29 دقيقة و59 ثانية، بفارق 35 ثانية عن الهولندي إيراك فان لون الذي حل بالمركز الثاني، وليعزز السعودي يزيد الراجحي حظوظه في الفوز بلقب بطولة العالم بعد أن أنهى اليوم الأول بالمركز الثالث بزمن بلغ ثلاث ساعات و40 دقيقة وأربع ثوانٍ، بفارق 10 دقائق وخمس ثوانٍ عن المتصدر لوكاس.

وفي فئة الدراجات النارية نجح الدراج النمساوي تويباس ليستر في اعتلاء الصدارة بزمن بلغ ثلاث ساعات و54 دقيقة و37 ثانية، بفارق مريح بلغ ثماني دقائق و19 ثانية عن البولندي كونراد دبروسكي الذي حل بالمركز الثاني، وجاء الكويتي عبدالله الشطي في المركز الثالث بزمن بلغ أربع ساعات وخمس دقائق و30 ثانية.

وواجه الدراج الإماراتي محمد البلوشي متصدر بطولة العالم، مشكلات تقنية في دراجته لم يتمكن على إثرها من إكمال السباق، وإحراز النتيجة المتوقعة.

وسجلت منافسات اليوم الأول لفئة «الكواد» اعتلاء السائق الإماراتي عبدالعزيز أهلي بزمن بلغ أربع ساعات و22 دقيقة و49 ثانية، متفوقاً بفارق 33 دقيقة عن السعودي فيصل السواحي الذي حل بالمركز الثاني.

وعانى العديد من المتسابقون صعوبة المرحلة الأولى التي امتازت مساراتها بطابع السرعة، وأكد السائق السعودي يزيد الراجحي في تصريحات صحافية، أن مسار السباق جيد لكن الصعوبات تكمن في قوة المنافسات والسرعات التي يمتاز بها المشاركون في السباق. وقال الراجحي إن «التواجد في رالي دبي الصحراوي مصدر سعادة للجميع، إذ يعد من أقوى مراحل بطولة العالم».

أقيمت أمس المرحلة الأولى لمسافة 310 كيلومترات، منها 195 كيلومتراً من المراحل الخاصة التي جرت في صحراء القدرة.