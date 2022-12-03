الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمة

أصيب الجمهور الألماني الذي كان يتابع مباراة منتخب بلده مع كوستاريكا في كأس العالم 2022 بحالة صدمة وذهول كبيرة، بعدما ودع «المانشافت» البطولة مبكراً من الدور الأول رغم فوزه 4-2، مكرراً بذلك سيناريو النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا 2018.

المغرب

رصد موقع مغربي على «فيس بوك» أرقاماً قياسية جديدة يشهدها كأس العالم الحالية بعد فوز منتخب المغرب على كندا بهدفين لهدف وتصدره المجموعة، منها أن المغرب أصبح أول منتخب عربي يحصل على سبع نقاط في نسخة واحدة من كأس العالم.

نوعية

يرى متابعون لمنافسات مونديال قطر 2022 أن نتائج المنتخبات العربية «نوعية»، وتعتبر الأفضل في تاريخ النهائيات منها فوز السعودية على الأرجنتين، والمغرب على بلجيكا، وتونس على فرنسا، وكان يستحق العرب تأهل أكثر من منتخب لولا بعض التفاصيل الصغيرة التي حرمت الأخضر ونسور قرطاج من بلوغ الدور ثمن النهائي.

رقم

يأمل مدرب هولندا لويس فان غال مواصلة سجله الرائع مع منتخب بلاده في المونديال، بعدما أصبح (عقب الفوز على قطر المضيفة) أول مدرب يتفادى الخسارة في 10 مباريات متتالية في كأس العالم (سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات)، في سعيه لتحقيق ما عجز عنه في البرازيل وختم مشواره مع المنتخب بلقب عالمي طال انتظاره.

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