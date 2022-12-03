شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على سيراميكا بالدوري.

وأشاد شوقي غريب بلاعبي المقاولون، وتنفيذهم التعليمات وأداء واجباتهم طوال أحداث مباراة سيراميكا، التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام، مؤكدا غلق صفحة سيراميكا والاستعدادا للمواجهة التي لا تقل أهمية عن مباراتي الأهلي وسيراميكا وهو لقاء بيراميدز الأربعاء القادم في الأسبوع السادس من الدوري بداية من بعد غد الأحد.

وحقق فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب فوزا غاليا بهدفين مقابل هدف ضد سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف التقدم للمقاولون العرب عبد الرحمن خالد جبنة في الدقيقة 37 من المباراة، وسجل محمد عادل هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66، وعزز جوزيف أوشال تقدم المقاولون بهدف ثاني في الدقيقة 84.