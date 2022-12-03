7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خضوع سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحص طبى لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خصوصا بعد إصابته على مستوى "الركبة"

فحص طبى لـ"نيمار" الزمالك لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية

خضع سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحص طبى لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خصوصا بعد إصابته على مستوى "الركبة" الأمر الذى منعه من المشاركة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدي.

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

فريال أشرف تصعد لنهائي البطولة الأفريقية للكاراتيه نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، وبذلك ضمنت فريال أشرف ميدالية جديدة لمصر، حيث تأهل كريم غالى لاعب المنتخب إلى النهائي أيضا.

حلمى طولان: لدى ثقة كبيرة فى لاعبى البنك الأهلى لتحقيق طموحات الموسم

قال حلمى طولان، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، "كلي ثقة فى الجهاز المعاون واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات وأهداف منظومة نادي البنك الأهلي ونحتاج لأقصى جهد وعمل متواصل خلال التدريبات والمباريات المقبلة".

فاز فريق سموحة على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 5 فى المركز العاشر، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فى المركز الـ16 .

حقق فريق المقاولون العرب فوزاً ثميناً على سيراميكا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمنعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

تواصل الجهاز الإدارى بنادى الزمالك، مع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، من أجل تحديد موعد عودته إلى القاهرة من أجل الانضمام لصفوف فريقه، عقب توديع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر.