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منتخب الكاراتيه يرفع رصيده إلى 11 ذهبية بالبطولة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - رفع لاعبو منتخب الكاراتيه رصيدهم فى أول أيام البطولة الأفريقية إلى 11 ميدالية ذهبية فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام فى جنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، حيث توجت فريال أشرف بالذهبية، وكذلك يوسف عماد و طه طارق ومنة شعبان.

 

ومن قبلهم توج بالذهبيات أيضا كل من: أحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.

 

بينما حقق محمود الحبشى الميدالية الفضية، بخلاف برونزيتى نورهان سلامة و زين الدين وفا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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