شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يرفع رصيده إلى 11 ذهبية بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع لاعبو منتخب الكاراتيه رصيدهم فى أول أيام البطولة الأفريقية إلى 11 ميدالية ذهبية فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام فى جنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، حيث توجت فريال أشرف بالذهبية، وكذلك يوسف عماد و طه طارق ومنة شعبان.

ومن قبلهم توج بالذهبيات أيضا كل من: أحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.

بينما حقق محمود الحبشى الميدالية الفضية، بخلاف برونزيتى نورهان سلامة و زين الدين وفا.