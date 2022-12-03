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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.
الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو
حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
كولر: الفوز على الطلائع خطوة مهمة ونعمل على علاج الأخطاء
أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
سامى قمصان: تعليمات كولر بين شوطى المباراة سر الفوز على طلائع الجيش
أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة للغاية، إلا أن الفريق نجح في تحقيق هدفه من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الدوري.