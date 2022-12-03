أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

كولر: الفوز على الطلائع خطوة مهمة ونعمل على علاج الأخطاء

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق اليوم على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

سامى قمصان: تعليمات كولر بين شوطى المباراة سر الفوز على طلائع الجيش