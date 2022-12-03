شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف بعد الخسارة أمام الأهلى: سنستعد للزمالك بدون راحة والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، إن فريقه ظهر بشكل مميز أمام الأهلى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف المدير الفني لطلائع الجيش، خلال تصريحات صحفية، أن القادم أفضل لفريقه رغم الخسارة أمام الأهلى، مشيرا إلى أن توقيت هدفى المارد الأحمر كان صعبا، وساهم بشكل كبير في الهزيمة رغم دراسته ومتابعته للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

أوضح محمد يوسف أنه لن يمنح فريقه راحة استعداداً لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، مشيراً إلى أنه سيبنى على ما قدمه لاعبيه في مباراة الأهلى.

وكشف محمد يوسف أن هدف فريقه الثانى في مرمى الأهلى من لمسة يد، مضيفا: "استطعنا الضغط بشكل محكم على خط وسط الأهلى في الشوط الأول، وسجلنا هدفا، كانت رؤيتنا هي استغلال المساحات في دفاع الأهلي خلال الشوط الثاني، لكن توقيت هدفي الفريق الأحمر كان صعبا للغاية علينا".

وتابع: "تمثلت قوة الأهلي كانت في الأطراف، لذلك حاولت إغلاقها، وظهرنا بشكل مميز اليوم، والقادم أفضل وأجريت تغييرات هجومية لتعديل النتيجة، وهددنا مرمى الأهلي وكنا قريبين من التسجيل وإدراك التعادل، لكن في النهاية لم يحدث ذلك".