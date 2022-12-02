الامارات | موعد حضور محمد صلاح ومباريات ليفربول في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق ليفربول بطولة "كأس سوبر دبي 2222"، الودية في دبي خلال الفترة من 8 وحتى 16 ديسمبر الحالي، بمشاركة فرق ليفربول والارسنال وإي سي ميلان وأولمبيك ليون الفرنسي، وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات الفرق الأربعة لعودة المباريات بعد انتهاء كأس العالم الذي يختتم في 18 ديسمبر الحالي.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن بعثة فريق ليفربول والتي تضم هداف الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح سوف تحضر إلى الإمارات على دفعتين الأولى ستصل اليوم 3 ديسمبر وتضم الكادر الإداري بينما تصل بعثة اللاعبين والجهاز الفني والإداري يوم 5 ديسمبر الحالي استعدادا لأول مباراة سيخوضها الفريق يوم 11 ديسمبر حيث سيخوض الفريق عدد من التدريبات قبل انطلاق البطولة.

ويعاني فريق ليفربول هذا الموسم بشكل كبير في بطولة الدوري بعد أن أنهى الموسم الماضي البطولة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ويبحث إلى العودة للمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وطبقا لنظام البطولة الودية الدولية في دبي فإن فريق ليفربول والارسنال لن يتقابلا في البطولة ويتم في وقت لاحق معرفة طريق احتساب النقاط وتحديد الفريق الفائز، إما بالنقاط أو عن طريق لعب ركلات جزاء ترجيحية بعد كل مباراة وهو ما ستحدده اللجنة المنظمة قريبا.

جدول مباريات بطولة كأس سوبر دبي

8-12-2022 الارسنال مع ليون

11-12-2022 ليفربول مع ليون

13-12-2022 أرسنال مع ميلان

16-12-2022 ليفربول مع ميلان