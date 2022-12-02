الامارات | مشاهد نادرة لم تحدث في تاريخ كأس العالم إلا في قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتبت بطولة كأس العالم قطر 2022 عدداً من المشاهد النادرة التي لم تحدث في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930 منها الكثير فنياً أو تنظيمياً وقبل أن تنطلق البطولة، وكان الانتقاد شديد جداً لقطر إلا أنها نجحت بامتياز في تنظيم البطولة، ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على عدد من المشاهد منها التنظيمية أو الفنية التي لم تحدث على مدار 92 عاماً في تاريخ انطلاق كأس العالم.

أول المشاهد هو أن قطر أصبحت أصغر دولة من حيث المساحة تنظم بطولة كأس العالم، والأولى عربيا وفي الشرق الأوسط، ولكنها نجحت بامتياز، وتوالت بعد ذلك الأحداث والمشاهد وجاء الجانب الفني في البداية من الدولة المنظمة قطر التي خسرت المباراة الافتتاحية ليكون أو منتخب مضيف يخسر المباراة الافتتاحية في تاريخ البطولة، كما كتب تاريخ جديد أيضاً بوداع البطولة بدون أي نقاط وخسارة في 3 مباريات في دور المجموعات بعد اعداد استمر ما يقارب من 10 سنوات.

كما شهدت البطولة أيضا انقطاع الكهرباء على مباراة البرازيل وصربيا لمدة 5 ثوان وهو مشهد يحدث لأول مرة كذلك، وعلى المستوى العربي وحتى الان حققت المنتخبات العربية أكثر عدد من الانتصارات في تاريخ مشاركات العرب في المونديال بـ 4 انتصارات بواقع المغرب فوزين، وتونس على فرنسا بطل العالم والفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين.

وعلى مستوى القارة الأفريقية حققت المنتخبات 6 انتصارات في دور المجموعات لأول مرة للسنغال 2 المغرب 2 تونس 1 غانا 1، بينما فشل المنتخب الكاميروني في تحقيق أي فوز ولكنه حصد نقطة التعادل أمام صربيا، وتألقت قارة آسيا أيضاً بتواجد 3 منتخبات في دور الـ 16 وهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا المفاجأة.

كما شهدت البطولة أول تصدر عربي لمجموعة في كأس العالم بعد أن تصدر المغرب مجموعته السادسة متفوقا على كرواتيا وصيف كأس العالم وبلجيكا وصيف التصنيف العالمي للمنتخبات، وهو أيضا لأول مرة أن يحقق منتخب عربي لفوزين في دور المجموعات، لتكتب كأس العالم في قطر 2022 العديد من الأمور قبل أن يبدأ دور الـ 16 في البطولة.