الأهلي يتخطى طلائع الجيش بصعوبة وينفرد بصدارة الدوري المصري.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزاً صعباً على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. .

تقدم فريق طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 25 من الشوط الأول أحرزه اللاعب أحمد متعب بعد العودة لتقنية الفار.

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وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في قلب النتيجة لصالحه، حيث تمكن أحمد عبد القادر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 من كرة رأسية مميزة.

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وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

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وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقاط منفرداً بصدارة ترتيب الدوري، متفوقا على غزل المحلة وفيوتشر بفارق نقطتين.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمد شريف.‏

فيما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، خالد سطوحي، محمد فتح الله.

خط الوسط: أحمد متعب، عبد الرحمن شيكا، إسلام محارب، أحمد زولا، كريم طارق، أحمد سمير.

خط الهجوم: خالد قمر.