شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.