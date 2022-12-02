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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو
فاز فريق سموحة على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 5 فى المركز العاشر، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فى المركز الـ16 .