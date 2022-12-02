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الكاراتيه يحقق 7 ذهبيات بالبطولة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 7 ميداليات ذهبية فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام فى جنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى. 

 

تحققت الميداليات عن طريق كل من أحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى،  ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن ، كريم أبو عيطة.

 

بينما حقق محمود الحبشى الميدالية الفضية، بخلاف برونزيتى نورهان سلامة و زين الدين وفا. 

 

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى نهائي البطولة، وبذلك ضمنت فريال أشرف ميدالية جديدة لمصر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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