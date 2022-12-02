شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق 7 ذهبيات بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 7 ميداليات ذهبية فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام فى جنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى.

تحققت الميداليات عن طريق كل من أحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن ، كريم أبو عيطة.

بينما حقق محمود الحبشى الميدالية الفضية، بخلاف برونزيتى نورهان سلامة و زين الدين وفا.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى نهائي البطولة، وبذلك ضمنت فريال أشرف ميدالية جديدة لمصر.