شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الفوز على الطلائع خطوة مهمة ونعمل على علاج الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق اليوم على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏



وقال المدير الفني، إن الفريق تدارك الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول، واستطاع أن يعود بالنتيجة خلال الشوط الثاني، ويحقق الفوز بالرغم من التسرع الذي كان عليه بعض ‏اللاعبين.‏



وأوضح كولر أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وأنهم استوعبوا تعليماته ونجحوا في ‏تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيد الفريق في المسابقة.‏

وشدد المدير الفني على أنه لا يوجد فريق لا يستقبل أهدافًا على مدار الموسم؛ لأنه لا يشارك ‏أمام نفسه، وأن النجاح بالنسبة له هو تقليل نسبة استقبال الأهداف والتسجيل خلال المباريات ‏وتحقيق الفوز.‏

وأكد كولر أن الأهلي لم يتأثر بفترة التوقف بقدر التأثر بعدد من الإصابات داخل صفوف ‏الفريق، وأنه يعمل بشكل دائم على تجديد دوافع اللاعبين.‏

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: «أهدرنا الكثير من الفرص خلال مباراة الطلائع، وهذا ما نعمل على علاجه خلال التدريبات والتأكيد على ضرورة التركيز والهدوء في الشق الهجومي».