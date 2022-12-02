شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وهدف ملغى أبرز لقطات لقاء الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى × طلائع الجيش

المسابقة: الأسبوع الخامس من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: نور سعيد

حكم رابع: أسامة إسماعيل

حكام الـVAR: وائل فرحان وأسامة عبد اللطيف

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا تمكن الحكم محمد عادل من المرور بها نتيجة اليقظة والتركيز، على الرغم من وجود اختبارات كثيرة داخل مناطق الجزاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 24 يسجل طلائع الجيش هدف ويشير المساعد الأول بالتسلل، وبالعودة إلى الـVAR يتم احتساب الهدف وقرار صحيح نتيجة عدم وجود مخالفة التسلل.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 60 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة الإهمال من حارس مرمى طلائع الجيش عمرو رضوان ضد لاعب الأهلي برونو ساڤيو والقرار صحيح، ولكن تم استدعاء الـVAR والحكم يذهب ويعود ويؤكد قراره باحتساب ركلة الجزاء والقرار صحيح.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 88 يسجل طلائع الجيش هدف ويتم احتسابه ولكن يقوم الـVAR باستدعاء الحكم نتيجة وجود مخالفة لعب الكرة باليد من لاعب طلائع الجيش الذى سجل الهدف بيده ويعود محمد عادل بإلغاء الهدف وركلة حرة مباشرة لصالح الأهلى.

حكم الـVAR: تدخل فى هدف الطلائع وقرار صحيح وفى ركلة الجزاء والذى أكد الحكم على قراره بأنها صحيحة