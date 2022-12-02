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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: خضع سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحص طبى؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خصوصا بعد إصابته على مستوى "الركبة.

فحص طبى لـ"نيمار" الزمالك لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية

خضع سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحص طبى لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خصوصا بعد إصابته على مستوى "الركبة" الأمر الذى منعه من المشاركة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدي.

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الاحتفال بعيد ميلاد يوسف أوباما، لاعب الفريق، حيث إنه من مواليد مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995.

فاز فريق الزمالك على الأهلى بهدف دون رد ليعلن تتويجه بكأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 1938.

يحتفل يوسف أوباما نجم الزمالك اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى.