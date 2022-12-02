شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن "شيكا" رجل مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبد الرحمن "شيكا"، لاعب فريق طلائع الجيش، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلى التي جمعتهما منذ قليل، ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز، وذلك عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد متعب في الدقيقة 25 للطلائع، وأدرك أحمد عبد القادر للأهلي فى الدقيقة 52، ثم أضاف عمرو السولية هدفاً ثانياً للأهلي فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات متصدرا قمة الدورى، فيما توقف رصيد الطلائع عند 4 نقاط ويحتل المركز الثالث عشر.