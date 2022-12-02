شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره سموحة والتقى المقاولون العرب مع سيراميكا وفي الختام واجه الاهلى فريق طلائع الجيش.

الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو