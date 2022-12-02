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نتائج مباريات اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره سموحة والتقى المقاولون العرب مع سيراميكا وفي الختام واجه الاهلى فريق طلائع الجيش.

 

الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو

 

 

سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو

فاز فريق سموحة على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 5 فى المركز العاشر، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فى المركز الـ16 .

سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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