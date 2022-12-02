شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الإسماعيلى نظيره سموحة والتقى المقاولون العرب مع سيراميكا وفي الختام واجه الأهلى فريق طلائع الجيش.

الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو