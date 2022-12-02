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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق الإسماعيلى نظيره سموحة والتقى المقاولون العرب مع سيراميكا وفي الختام واجه الأهلى فريق طلائع الجيش.
الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو
حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو
فاز فريق سموحة على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 5 فى المركز العاشر، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فى المركز الـ16 .
جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز