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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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