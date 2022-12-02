شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو

سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو

المقاولون العرب يهزم سيراميكا 2/1 فى الدوري الممتاز

الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى لتحديد موعد عودته إلى القاهرة

رابطة الأندية تخطط لزيادة الجماهير فى الدور الثاني بالدورى

زين الدين وفا يحقق برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه

جلسة طارئة لمجلس إدارة النادى المصرى.. ورحيل إيهاب جلال الأقرب الزمالك يحتفل بعيد ميلاد يوسف أوباما

سامح الشبراوى يفوز بعضوية اتحاد الكاراتيه