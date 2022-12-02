شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: الفوز على الإسماعيلى أعاد الثقة للاعبى سموحة واستفدنا من توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن سعادته بتحقيق فوز مهم وصعب على الإسماعيلى فى عقر داره بهدف دون مقابل، أحرزه أليا سيلا، مؤكدا أنه سيكون دفعة قوية وبمثابة إعادة الثقة للاعبين.

وقال العشرى، خلال تصريحات صحفية: "استفدنا من توقف الدوري فى النواحى البدنية وإعادة التجانس من جديد الأمر الذى جعلنا نعيد اكتشاف اللاعبين ولعبنا بتشكيلة جديدة، وسيكون الفوز له مردود جيد على اللاعبين".

وأضاف العشرى: "تلقيت اتصالا هاتفيا من محمد فرج عامر، رئيس النادى، أبلغنى بشكره للجهاز الفنى واللاعبين على تحقيق الفوز الأول، مؤكدا أن المجلس يقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين وزيارة رئيس النادى ومجلسه كانت لها مفعول السحر على اللاعبين والجهاز".

وتابع: "سنمنح اللاعبين راحة غدا السبت على أن يعود الفريق للتدريبات الأحد للاستعداد لمباراة أسوان ولا بد أن نستعد بشكل جيد لهذه المباراة؛ لأن الفوز وكل ثلاث نقاط ستكون بمثابة دفعة قوية، ولا بد من استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بالفوز لتثبيت أقدام اللاعبين".