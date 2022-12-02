شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد لقمة الدورى الممتاز بثنائية فى مرمى طلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد متعب في الدقيقة 25 للطلائع، وأدرك أحمد عبد القادر للأهلي فى الدقيقة 52 ، ثم أضاف عمرو السولية هدفاً ثانياً للأهلي فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات متصدرا قمة الدورى، فيما توقف رصيد الطلائع عند 4 نقاط ويحتل المركز الثالث عشر.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما ضم تشكيل الطلائع كلاً من : عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين قبل أن يستحوذ الأهلي على مجريات اللقاء وحاول شن أكثر من هجمة عن طريق سافيو وكريم فؤاد وعبد القادر، وتعرض أكرم توفيق لإصابه بسيطة وتلقى العلاج فى أرضية الملعب قبل أن يعود للمشاركة فى المباراة.

وحاول الطلائع تشكيل خطورة على مرمى الأهلي عن طريق أحمد سمير وإسلام محارب وعبد الرحمن شيكا ، ونجح أحمد متعب في تسجيل هدف للطلائع بالدقيقة 25 بعدما أنطلق بالكرة من ناحية اليسار ولعب كرة "لوب" يفشل محمد الشناوي في التعامل معها لتسكن الكرة الشباك.

بعد الهدف نشط أداء لاعبي الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التعادل ،وأرسل محمد أشرف أكثر من عرضية من ناحية اليسار وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف .

وتوقف المباراة بسبب سقوط عمرو السولية على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه ، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات قوية أهلاوية لإدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الطلائع بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الطلائع الشوط الثاني ، مُهاجماً ولم يرتكن للدفاع وكاد أحمد سمير يُسجل هدفاً ثانياً للطلائع بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنها سددها بعيداً عن الشباك.

بعدها عاد الأهلي للسيطرة على مجريات الأمور وكثّف من هجماته ، ومرر سافيو كرة رائعة إلى أحمد عبد القادر الذي أودعها برأسه في شباك عمر رضوان بالدقيقة 52 مُعلناً التعادل.

هدف التعادل أشعل حماس لاعبي الطلائع الذين ضغوط مرة أخرى وسدد أحمد عبد الرحمن كرة قوية في الدقيقة 56 تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وحوّلها إلى ضربة ركنية.

وواصل الأهلي السيطرة على مُجريات المباراة ، وأحتسب محمد عادك حكم المباراة ضربة جزاء للأحمر نتيجة قيام عمر رضوان حرس الطلائع بعرقلة سافيو وغادر حارس الطلائع الملعب للإصابة وشارك بدلاً منه عماد السيد قبل أن سجل عمرو السولية هدفاً ثانياً للأهلي من ضربة الجزاء في الدقيقة 66 .

وتواصلت الندية والإثارة في المباراة بين الفريقين ، وخرج سافيو ومحمد أشرف وشارك بدلاً منهما محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ، وأستحوذ الأهلي على مجريات الأمور وأهدر محمد شريف أكثر من فرصة كما شكّلت هجمات الطلائع المرتدة خطورة على مرمى الشناوي .

وأجرى كولر المدير الفني للأهلي تغييراً جديداً بنزول بيرسي تاو بدلاً من أحمد عبد القادر في الدقيقة 80، وألغى محمد عادل هدف سجله الطلائع في الدقيقة 89 بعدما سجل لاعب الطلائع الهدف بيده بعد الرجوع إلى تقنية الفار،وضغط الطلائع بقوة في اللحظات الأخيرة وسط تراجع من الأهلي لكن ينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين لهدف.