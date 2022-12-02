كوريا الجنوبية تغير المعادلة وتتأهل إلى دور الـ16 مع البرتغال بعد فوزها عليها

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022 عقب تغلبه على نظيره البرتغالي بهدفين لواحد، الجمعة، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثامنة.



وتقدم المنتخب البرتغالي أولا بهدف مُبكر سجله ريكاردو هورتا بعد 5 دقائق من البداية مستغلا تمريرة عرضية من دييغو دالوت تابعها بباطن قدمه في الشباك الكورية.



ردة فعل "الشمسون" جاءت في الدقيقة 26 إثر ركلة زاوية اصطدمت الكرة بعدها بكريستيانو رونالدو لتجد قدم كيم يونغ جون الذي أسكنها الشباك دون تردد.



التعادل ظل قائما حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن اللقاء، والتي شهدت انطلاقة سريعة من هيونغ مين سون الذي اخترق ومرر إلى هوانغ هي تشان ليضع الأخير الكرة بتسديدة أرضية داخل المرمى البرتغالي هدفا ثانيا منح التأهل للكوريين.



في المباراة الثانية لنفس المجموعة، نزلت الأوروغواي أرض استاد "الجنوب" بدافع تحقيق الفوز ولا شيء غير ذلك بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين، بينما حضرت غانا بوضع أفضل بانتصار وخسارة.



الندية كانت العنوان الأساسي لدقائق الشوط الأول حيث كان أمام غانا فرصة افتتاح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة "الفار" في الدقيقة 18، غير أن المخضرم أندريه أيو فشل في هز الشباك بعدما تصدي مميز من الحارس الأوروغوياني سيرخيو روشيت.



في الدقيقة 26 استلم لويس سواريز كرة داخل الجزاء الغاني وسدد كرة قوية ردها الحارس بصعوبة قبل أن ترتد إلى جورجيان أراسكايتا الذي تابعها في الشباك هدفا أولا للأوروغواي.



اندفاع غانا لإدراك خلف مساحات خالية في خطه الخلفي استغله سواريز مرة أخرى وقدم تمريرة مميزة إلى أراسكايتا الذي زار الشباك مجددا بهدف ثان عند الدقيقة 32.



ورغم انتصارها لم تتمكن أوروغواي من التأهل إلى الدور القادم لتخلفها بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، حيث سجلت الأولى هدفين فقط، مقابل 4 أهداف للمنتخب الآسيوي.



وتتصدر البرتغال الترتيب برصيد 6 نقاط، تليها كوريا الجنوبية بـ 4 نقاط ثانيا أمام أوروغواي التي تحتل المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما حلت غانا رابعا بـ 3 نقاط. ​​​​​​​

المصدر: الأناضول