سيناريو دراماتيكي.. كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وترافقها إلى دور الـ16.. وأوروجواي وغانا يودعان المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب كوريا الجنوبية، فوزا قاتلا على نظيره البرتغالي بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، فى مرحلة مجموعات البطولة.

افتتح منتخب البرتغال التسجيل مبكرا بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق ريكاردو هورتا، بعد متابعته لعرضية ديوجو دالوت.

ونجح كيم يونج جونج فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب كوريا الجنوبية فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح منتخب كوريا الجنوبية فى خطف الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من هيونج مين سون.

وبذلك تأهل منتخب كوريا الجنوبية، رفقة البرتغال إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 فى قطر.

وحل منتخب كوريا الجنوبية فى المركز الثاني فى المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة عن أوروجواي الذي تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، رغم فوز رفاق لويس سواريز على غانا 2-0، فيما تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 6 نقاط.