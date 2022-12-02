شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ"نيمار" الزمالك لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحص طبى لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خصوصا بعد إصابته على مستوى "الركبة" الأمر الذى منعه من المشاركة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدي.

ويرغب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تجهيز اللاعب في أسرع وقت للاعتماد عليه كورقة رابحة في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، لاسيما أن نيمار من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويبدأ من غد السبت الاستعداد لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وتعادل الزمالك إيجابيا مع المصري بهدفين لكل فريق، في مباراة مثيرة جمعتهما بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقدم الفارس الأبيض في الشوط الأول عبر تسديدة إمام عاشور، ونجح عبد الرحيم دغموم في التعديل للمصري، ثم أتت إثارة من نوع آخر في الشوط الثاني.

عمرو السيسي أحرز أول أهدافه بالقميص الأبيض، لكن بعد ثوانٍ معدودة استطاع أحمد الشيخ معادلة النتيجة لكتيبة إيهاب جلال.