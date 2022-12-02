شكرا لقرائتكم خبر عن أليسيا ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي: أقسم بالله عمرى ما همشى من أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أليسيا، ابنة مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي ميشيل يانكون، عن عشقها وحبها الشديد لمصر، مؤكدة أنها لن تمشي من أم الدنيا.

ونشرت أليسيا، صورة لها خلال نزهتها في إحدى جزر الغردقة بالبحر الأحمر، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "‎طب أقسم بالله عمرى ما همشى من أم الدنيا.. تحيا مصر".



أليسيا يانكون

وسبق وأعربت أليسيا يانكون، ابنة البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، عن سعادتها بتواجدها فى مصر، مؤكدة أنه تحب مصر كثيرا وأن أفضل شيء فيها هو روحها.

ونشرت أليسا، صورة لها من أحد شوارع القاهرة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "على الرغم من ذلك، أشعر بأننى مصرية مثلكم، كثيرًا ما أسأل نفسى ما الذى جعلنى أحب مصر كثيرًا، وصدقونى، لا يمكننى التوصل إلى إجابة محددة، لكن مصر تمارس جاذبيتها التى لا توصف"، مضيفة: "أفضل شيء فى مصر هو روحها".