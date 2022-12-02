اخبار الرياضه

عمرو السولية يحرز الهدف الثانى للأهلى فى مرمى طلائع الجيش من ركلة جزاء.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحرز الهدف الثانى للأهلى فى مرمى طلائع الجيش من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو السولية، لاعب فريق الأهلى، بالهدف الثانى لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد وى و السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ، أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا