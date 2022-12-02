شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يحرز هدف التعادل للأهلى بمرمى طلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرك أحمد عبد القادر، لاعب فريق الأهلى، هدف التعادل لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد وى والسلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.