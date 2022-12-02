شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم السلحدار لاعبا ومدربا للإسماعيلى فى ذكرى رحيله الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ”2 ديسمبر” الذكرى الأولى لرحيل الخلوق أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي الأسبق، الذى رحل عن عالمنا بعد مباراة فريقه المجد السكندري ضد الزرقا ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ويعد ”السلحدار” واحدا من أهم أساطير النادي الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتي الدوري العام موسم 90 / 91 وكأس مصر موسم 96 / 97.

ورصد ”الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي“ جميع أهداف الخلوق بقميص الإسماعيلي، بالإضافة إلى تواجده ضمن الجهاز الفني للدراويش فى مناصب مختلفة، وذلك على النحو التالي:

– الدورى العام ”4 أهداف”:

* يوم 30 أبريل 91 سجل هدفًا فى مرمى منتخب السويس 1 / صفر بالسويس

* يوم 6 يوليو 91 سجل هدفًا فى مرمى الزمالك 1 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 27 أكتوبر 91 سجل هدفًا فى مرمى السكة الحديد 1 / صفر بالقاهرة

* يوم 14 نوفمبر 94 سجل هدفًا فى مرمى المصرى 1 / صفر ملعب المصرى بدمياط

– دورى أبطال أفريقيا ”هدف”:

* يوم 18 سبتمبر 92 سجل هدفًا فى مرمى الأفريقى 3 / 1 بمصر

* تواجد ” السلحدار ” ضمن الجهاز الفنى للإسماعيلي لمدة 443 يومًا ” خلال الفترة من 18 يونيه 2019 حتى 4 سبتمبر 2020 “.

* كمدير فني فى 12 مباراة

– الدورى العام ..

* يوم 4 ديسمبر 2019 تعادل مع طنطا صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 11 ديسمبر 2019 فاز على مصر المقاصة 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد الشامى ومحمد هاشم )

* يوم 15 ديسمبر 2019 فاز على زد 1 / صفر بالقاهرة ( العراقى همام طارق )

* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 23 ديسمبر 2019 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر

* يوم 1 يناير 2020 تعادل مع إنبى 1 / 1 بالإسماعيلية ( عماد حمدى )

* يوم 7 يناير 2020 خسر من بيراميدز صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )

* يوم 31 أغسطس 2020 خسر من الاتحاد 1 / 3 بالإسماعيلية ( أحمد أيمن من ضربة جزاء )

* يوم 4 سبتمبر 2020 خسر من مصر المقاصة 1 / 4 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى / أحمد عبد العزيز مودى فى مرمى فريقه الأسبق )

– كأس مصر:

* يوم 7 ديسمبر 2019 فاز على الإعلاميين 2 / صفر ”محمد مخلوف والغينى بيكيتى دى سيلفا”

– البطولة العربية:

* يوم 28 ديسمبر 2019 فاز على الاتحاد السكندرى 1 / صفر بالإسكندرية ”محمد الشامى”

* كمدرب عام فى 20 مباراة:

– الدورى العام ..

* يوم 21 سبتمبر 2019 فاز على الجونة 1 / صفر بالجونة ( لاعب الجونة فى مرماه )

* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر من المصرى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى )

* يوم 5 أكتوبر 2019 فاز على وادى دجلة 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )

* يوم 18 أكتوبر 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3 بالإسكندرية

* يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا )

* يوم 18 يناير 2020 تعادل مع سموحه 1 / 1 بالإسكندرية ( النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى فريقه السابق / إبراهيم أبو اليزيد فى مرماه )

* يوم 30 يناير 2020 فاز على الإنتاج الحربى 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد هاشم وباهر المحمدى من ضربة جزاء والتونسى فخر الدين بن يوسف )

* يوم 3 فبراير 2020 خسر من أسوان 1 / 2 بأسوان ( التونسى فخر الدين بن يوسف )

* يوم 9 فبراير 2020 خسر من الزمالك 1 / 2 بالإسماعيلية ( باهر المحمدى من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )

* يوم 9 مارس 2020 تعادل مع الجونة 1 / 1 بالإسماعيلية ( الأنجولى باتريك كادو )

* يوم 19 أغسطس 2020 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد مدبولى )

* يوم 23 أغسطس 2020 تعادل مع حرس الحدود 2 / 2 بالإسكندرية ( عماد حمدى وعمر الوحش من ضربة جزاء )

– كأس مصر:

* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز صفر / 1

– البطولة العربية:

* يوم 13 سبتمبر 2019 فاز على أهلى بنى غازى الليبى 4 / 2 بمصر ” وجيه عبد الحكيم 2 وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ”

* يوم 27 سبتمبر 2019 خسر من أهلى بنى غازى الليبى صفر / 1 ملعب الأهلى بتونس

* يوم 23 أكتوبر 2019 فاز على الجزيرة الإماراتى 2 / صفر بمصر ” النامبيى بنسيون شيلونجو 2 ”

* يوم 26 نوفمبر 2019 فاز على الجزيرة الإماراتى 2 / صفر بالإمارات ” العراقى همام طارق وحازم مرسى ”

* يوم 26 يناير 2020 تعادل مع الاتحاد السكندرى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 26 فبراير 2020 فاز على الرجاء 1 / صفر بمصر ” فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء “.