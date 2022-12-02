شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الطلائع بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين قبل أن يستحوذ الأهلي على مجريات اللقاء وحاول شن أكثر من هجمة عن طريق سافيو وكريم فؤاد وعبد القادر، وتعرض أكرم توفيق لإصابه بسيطة وتلقى العلاج فى أرضية الملعب قبل أن يعود للمشاركة فى المباراة.

وحاول الطلائع تشكيل خطورة على مرمى الأهلي عن طريق أحمد سمير وإسلام محارب وعبد الرحمن شيكا ، ونجح أحمد متعب في تسجيل هدف للطلائع بالدقيقة 25 بعدما أنطلق بالكرة من ناحية اليسار ولعب كرة "لوب" يفشل محمد الشناوي في التعامل معها لتسكن الكرة الشباك.

بعد الهدف نشط أداء لاعبي الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التعادل ،وأرسل محمد أشرف أكثر من عرضية من ناحية اليسار وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف .

وتوقف المباراة بسبب سقوط عمرو السولية على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه ، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات قوية أهلاوية لإدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الطلائع بهدف نظيف.