شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال مع المصري فى الولاية الثانية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت علاقة إيهاب جلال بالنادي المصري إلى طريق مسدود، بعد تراجع النتائج فى المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى حالة الغضب الجماهيرى تجاه جلال بعد المناوشات التي حدثت عقب مباراة المصري والزمالك الماضية بالدوري والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

تولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 4 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة وأن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم في المونديال.



ايهاب جلال

وجاءت أبرز أرقام إيهاب جلال مع المصري في ولايته الثانية كالتالي:

ـ تولى إيهاب جلال تدريب المصري بعد نهاية الموسم الماضي

ـ قاد المصري في 5 مباريات بواقع: 4 في الدوري وواحدة بالكأس

ـ فاز في: مباراة واحدة أمام إنبي

ـ خسر: مباراتين

ـ تعادل في: مباراتين

ـ ودع كأس مصر نسخة الموسم الماضي بعد الهزيمة من الزمالك في دور الـ 8

ـ يحتل المصري المركز: الـ 9 برصيد 5 نقاط

ـ سجل المصري تحت قيادة جلال: 4 أهداف

ـ استقبل المصري تحت قيادة جلال: 6 أهداف