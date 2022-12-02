الامارات | على الطريقة السعودية مع ميسي.. مشجع ياباني يبحث عن موراتا في الجيوب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع ياباني أثار موجة من الضحك عندما سخر من لاعبي المنتخب الإسباني بعد فوز "الساموراي" 2-1، الخميس، في الجولة الثالثة في من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وظهر المشجع الياباني في الفيديو قائلاً: "أين موراتا؟ أين موراتا؟" وبحث عنه في جيوب المشجعين والمارة في الشارع، على الطريقة السعودية في السخرية من الأسطورة ليونيل ميسي عندما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتيني 2-1 في انطلاق كأس العالم، ووقتها انتشرت فيديوهات للجماهير السعودية بالقول بأسلوب ساخر: "أين ميسي؟ أين ميسي؟".

وكانت اليابان قد تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعدما قهرت اسبانيا والمانيا لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في وصافة المجموعة ويتأهلا معاً للدور ثمن النهائي.