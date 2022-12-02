شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يتقدم لطلائع الجيش فى مرمى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد متعب لاعب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه فى مرمى الأهلى بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد والسلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.