شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد يوسف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الاحتفال بعيد ميلاد يوسف أوباما، لاعب الفريق، حيث إنه من مواليد مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة أوباما معلقين عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا يوسف أوباما.. كل عام و أنت بخير يا أوباما".



يوسف اوباما

ويحتفل نجم الزمالك اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ27، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى.

حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الأفريقى والسوبر السعودى.

وإجمالا شارك أوباما في 211 مباراة مع الزمالك بإجمالى 14703 دقائق لعب سجل خلالها 40 هدفا وصنع 26 هدفا آخر وتلقى 23 بطاقة صفراء.

لعب يوسف أوباما مع نادي الزمالك في عدة مراكز أبرزها مركز صانع اللعب "رقم 10"، حيث كان الظهور الأمثل للاعب مع السويسري كريستيان جروس في موسم 2019 والمساهمة بشكل كبير في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

لعب أوباما في عدة مركز بين الجناحَين الأيمن والأيسر وفي بعض الأحيان مهاجمًا صريحًا، ولكن المركز الأغرب ليوسف كان في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة المونتنيجري نيبوشا.