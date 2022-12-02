شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الشبراوى يفوز بعضوية اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سامح الشبراوي بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه فى الانتخابات التكميلية للاتحاد، بعد استقالة أحمد أبوعيشة عضو المجلس.

وتنافس على العضوية سامح الشبراوي وعلاء حلويش، وحصل الشبراوي على 46 صوتا مقابل 17 لحلويش.

من ناحية أخرى، جدد الاتحاد الدولى للكاراتيه الثقة فى المهندس محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه باستمراره فى عضوية اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه.

وتعد اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه من أهم لجان الاتحاد الدولى و تتكون من 12 عضو ممثلين لعدد 165 دولة، ويشغل المهندس محمد الحسينى احد المقاعد الاثنى عشر على مستوى العالم .