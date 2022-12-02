شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد السلام فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : عمر رضوان ، أحمد ايمن منصور ، محمد فتح الله كماتشو ، خالد سطوطي ، أحمد زقلة ، خالد قمر ، كريم طارق ، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب ، وعبد الرحمن شيكا.

وفاز الأهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى هدفين على مدار 7 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 13 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس.