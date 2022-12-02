شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تصعد لنهائي البطولة الأفريقية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، وبذلك ضمنت فريال أشرف ميدالية جديدة لمصر، حيث تأهل كريم غالى لاعب المنتخب إلى النهائي أيضا.

وكانت نورهان سلامة توحت بالميدالية البرونزية وكذلك زين الدين وفا.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من: مريم أحمد، جنا حازم، ملك ناجى، زين الجين محمد، عبد الله على، محمد أشرف، كريم محمد، عمر أحمد، جنى خميس، جنة محمود، آية إبراهيم، رحمة محمد، فرح أحمد، محمود محمد، محمد هانى، أحمد سامح، محمود عبد العزيز، يوسف هانى، عمر أشرف، نورهان محمد، ريم أحمد، أحلام حمدى، دهب ياقوت، فريال أشرف، منة شعبان، حبيبة ماجد، كريم وليد، كريم محمد محمود، أحمد ايمن، عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، محد أحمد، عبد الله هشام.