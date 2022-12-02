شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفود 9 دول للمشاركة فى كأس الفراعنة للجمباز الفنى والأيروبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، والتى تنطلق غدا حتى 9 ديسمبر المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث صل الوفود المشاركة في البطولة إلى القاهرة اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عدد الدول التي أكدت مشاركتها فى بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والإيروبك. ويشارك فى البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي:

مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص و الهند وقطر وجورجيا.

ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 535 لاعبا ولاعبة بواقع 185 مشارك في الجمباز الفني و 350 مشارك في الأيروبيك.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020 ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني، وصولا الى هذه النسخة التي تقام خلال ايام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو ان منذ بداية النسخة الاولى من كاس الفراعنة فى 2019 تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لاعتماد وإدراج البطولة سنويا

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.