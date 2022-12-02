شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يهنئ اللاعبين بالفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على توجيه التهنئة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة شوقي غريب واللاعبين بعد الفوز على سيراميكا.

وتواجد رئيس النادي في غرفة خلع ملابس الفريق موجها لهم الشكر على الروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فى تحقيق فوزه الأول بالدوري بفوز مثير على سيراميكا بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 5 من بطولة الدوري العام.

أحرز هدف تقدم المقاولون عبد الرحمن خالد جبنة من تسديدة رائعة من منتصف الملعب مستغلا تقدم محمد بسام حارس سيراميكا في الدقيقة 37 وتعادل محمد عادل لسيراميكا في الدقيقة 66 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف اوشايا هدف الفوز في الدقيقة 84.

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط ارتقى بهم للمركز السابع بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.