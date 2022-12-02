شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وشادى حسين وتاو وطاهر على دكة بدلاء الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة طلائع الجيش بالدوري، كل من: حمدي فتحي وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد فخري.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.
ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: عمر رضوان، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله كماتشو، خالد سطوطي، أحمد زقلة، خالد قمر، كريم طارق، إسلام محارب، أحمد سمير، أحمد متعب، وعبد الرحمن شيكا.