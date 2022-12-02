شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وشادى حسين وتاو وطاهر على دكة بدلاء الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة طلائع الجيش بالدوري، كل من: حمدي فتحي وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة ‏وشادي حسين وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: عمر رضوان، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله كماتشو، خالد سطوطي، أحمد زقلة، خالد قمر، كريم طارق، إسلام محارب، أحمد سمير، أحمد متعب، وعبد الرحمن شيكا.