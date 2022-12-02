شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والطلائع فى الدوري قبل لقاء اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا، وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الأهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

ويستعيد الأهلى في مباراة جهود نجمه طاهر محمد طاهر الذى غاب عن مباراة الداخلية بسبب الإيقاف فيما يفقد المارد الأحمر جهود التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده الذى خرج من الدور الاول في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر الجاري وكذلك محمود كهربا للإيقاف وعمار حمدى وأيمن أشرف للإصابة.